Un'intera comunità a lutto: il Covid stronca Franco Greco, noto macellaio palermitano

Un'intera comunità a lutto. Ficarazzi sotto choc: il Covid si è portato via Francesco Greco, noto macellaio palermitano. Era un punto di riferimento per l'intero paese. L'uomo - che aveva un negozio di carne a Ficarazzi, in corso Umberto - si è spento dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate. A dare la notizia è stata data il figlio attraverso un post pubblicato sui social: "Papà questa volta hai perso. Addio vita mia. Grazie per quello che mi hai fatto diventare".

In tantissimi su Facebook hanno commentato la notizia scrivendo numerosi messaggi di cordoglio: "Una persona che ha lavorato per 50 anni, si è arreso dopo un mese di lotta con questo maledetto Covid. Salutiamo una degnissima persona, come il signor Franco ce n'erano poche", dice chi lo conosceva bene.

Greco era molto conosciuto a Palermo. In passato aveva gestito una macelleria in zona Roccella e negli anni 90 in via Messina Marine. "Era una persona fantastica - scrive un cliente - per ogni tocco di carne spiegava tutto, dalla provenienza alla consistenza e spiegava come bisognava cucinarla. Toccava e tagliava le carni come se fossero pietre preziose". E ancora: "Aveva deciso di non vaccinarsi e purtroppo anche lui è morto". Poi un altro ricordo: "Se ne va un uomo buono che amava il suo lavoro e lo svolgeva con grande maestria, tanta passione e tenacia. Era sempre un piacere chiacchierare con lui".