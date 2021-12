E' morto lo chef palermitano Salvo D’Antoni, aveva contratto il Covid

"Con la tua allegria e la tua musica farai ridere e ballare tutti gli angeli del paradiso". E’ solo uno dei tantissimi messaggi dedicati allo chef palermitano Salvo D’Antoni, morto nelle scorse ore all'età di 48 anni. Assai apprezzato e conosciuto in città, era il delegato dell’associazione nazionale Ristoworld per la sezione Palermo e provincia. Lo chef aveva contratto il Covid.

Numerosi i messaggi sui social. "Era una persona che con il sorriso aveva trasformato il suo lavoro che amava in divertimento - scrive un amico -. Peccato che hai lasciato questa terra. Sicuramente lassù ti prenderai altre soddisfazioni per continuare il tuo lavoro da chef". "Non riesco a credere che il tuo sorriso, la tua creatività, la tua voglia di fare e di creare finiscano qui - scrive chi lo conosceva bene -. Fai buon viaggio amico mio". Una cugina lo ricorda così: "Purtroppo non era vaccinato, non ha voluto, mentre il resto della famiglia al contrario era vaccinato. Forse ce l'avrebbe fatta". I funerali di Salvo D’Antoni si terranno alla chiesa parrocchiale Mater Dei di Valdesi, domani, 24 dicembre, alle 9.30.