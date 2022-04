Covid, il caso del personale del drive in dell'Istituto Zooprofilattico: "Tagliati 23 precari"

"La Regione siciliana è riuscita nell'impresa di prorogare i contratti di circa 9 mila precari dell'emergenza Covid, dimenticando però 23 lavoratori altamente qualificati, tra i più qualificati, che dal primo aprile sono rimasti senza un'occupazione. Un paradosso inspiegabile". Il parlamentare del Pd Carmelo Miceli interviene sul caso del personale del drive in dell'Istituto Zooprofilattico siciliano di via Marinuzzi a Palermo. Si tratta di biologi, tecnici di laboratorio e veterinari assunti con contratti co.co.co. a novembre del 2020 ai quali però non è toccata la stessa sorte degli altri 9 mila precari tra sanitari, medici e amministrativi siciliani che hanno beneficiato del rinnovo contrattuale.

"Sono 23 lavoratori dello Zooprofilattico che, per mesi, hanno garantito l'attività del drive-in dando fondo, a pieno, alle le loro competenze e professionalità. Lavoratori che - aggiunge Miceli - nel corso della pandemia hanno svolto un servizio indispensabile per Palermo, ma gli unici dell’intero comparto emergenziale ad essere stati rispediti a casa. Gli unici in tutta la Sicilia. Sono forse precari di serie B?". Ma c'è di più. "Al loro posto - dice ancora il deputato Dem - nonostante le risorse investite dall'Istituto Zooprofilattico per la loro formazione, è stato inviato dall'Asp altro personale per garantire continuità al presidio. Dal momento che ai lavoratori è stato dato il benservito e che la Regione non si è preoccupata di includerli nel piano delle proroghe, sosterrò io le loro ragioni chiedendo subito al ministro Speranza se è ammissibile che chi ha dedicato il proprio impegno e i propri sforzi nella lotta al Coronavirus sia trattato in questo modo".