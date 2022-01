VIDEO | Covid, Lagalla: "Scuole chiuse anche per cinque giorni se necessario"

L'assessore regionale all'Istruzione commenta le critiche al provvedimento attuato per consentire di verificare gli aspetti organizzativi per il rientro in classe. "Abbiamo applicato quanto richiesto da presidi e amministrazioni locali. Abbiamo un calendario sufficientemente largo. Necessario fare tamponi"