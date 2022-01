L'allarme della Cisl al Civico: "Un errore spostare infermieri dall'emergenza e dalla Rianimazione"

Troppi sanitari sarebbero postivi al Covid negli altri reparti e per sostituirli l'azienda starebbe utilizzando quelli in servizio nelle aree più importanti in questa fase. Magno: "Così si aggrava una situazione già critica"