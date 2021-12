Inchiesta vaccini, il Nursind: "Episodio gravissimo che infama la categoria degli infermieri, isolare le mele marce"

“L’inchiesta di Palermo sui finti vaccini mette in luce una serie di episodi gravissimi in cui sono coinvolti infermieri e che mettono in cattiva luce l’intera categoria, che rischia adesso di subire un terribile danno d'immagine dopo i durissimi sacrifici fatti durante la pandemia”. Lo afferma Aurelio Guerriero, segretario territoriale del Nursind Palermo, che commenta: “Questi episodi infamano la nostra categoria in un momento già difficile, in cui il covid ha messo in ginocchio i lavoratori alle prese anche con tanti problemi irrisolti. Siamo convinti che bisogna isolare le mele marce e confidiamo sul prosieguo del lavoro della magistratura. Chiediamo allo stesso tempo di rispettare la categoria degli infermieri che in questo periodo, in tutta Italia e soprattutto in Sicilia, ha dato dimostrazione di essere il fulcro di tutto il settore della sanità”.