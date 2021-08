Covid, in Sicilia restano alti nuovi contagi e ricoveri: in 7 giorni oltre 9 mila positivi e quasi 200 ricoveri

I dati dell'ufficio statistica del Comune relativi alla settimana 16-22 agosto: i nuovi positivi sono il 32% in più rispetto a a quella precedente, i posti letto occupati in terapia intensiva fanno segnare un +16. Sono invece 78 le persone decedute

Anche questa settimana si è davanti a numeri poco confortanti sul fronte dell'emergenza Covid in Sicilia. Nella settimana appena trascorsa (16-22 agosto) infatti i nuovi positivi in Sicilia sono 9.081, il 32% in più rispetto alla precedente, quando l’incremento era stato del 34%. Cresciuto anche il rapporto tamponi positivi/effettuati, salito al 7,8%: l’incremento più alto da gennaio.

Secondo i dati analizzati dall'Ufficio statistica del Comune il numero degli attuali positivi è pari a 23.460, 5.424 in più e le persone in isolamento domiciliare sono 22.672 (+5.242). Sul fronte ospedaliero invece i ricoverati sono 788, di cui 84 in terapia intensiva. Sono aumentati di 182 i pazienti in regime ordinario, mentre di 16 quelli in area critica dove gli ingressi cresciuti del 36,5% in una settimana.

Il numero dei guariti (234.873 in totale) è cresciuto di 3.579 unità. Mentre il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 78 (contro le 55 della precedente). Complessivamente i deceduti in Sicilia dall'inizio della pandemia sono 6.219.