Covid, i dati dell'ultima settimana: "Forte aumento dei ricoverati e dei nuovi ingressi in terapia intensiva"

Arrivano i dati diffusi dal dipartimento della Protezione civile sulla situazione Covid in Sicilia nell'ultima settimana. "Nella settimana appena conclusa – rileva lo statistico Girolamo D’Anneo - si è registrato un aumento del numero dei nuovi positivi (con un tasso di incremento però inferiore al 10%, contro il +140,6% della settimana precedente), accompagnato da un forte aumento del numero delle persone ricoverate, dei nuovi ingressi in terapia intensiva e dei decessi”.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 73.163, il 9,3% in più rispetto alla settimana precedente e più di due volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa. E' rimasto sostanzialmente stabile il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 20,2% al 20,4%.

Il numero degli attuali positivi è aumentato del 55,4%, passando da 111.777 a 173.689, 61.912 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 172.173, 61.657 in più rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 1.516, di cui 168 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 255 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 30 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 120 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 48,1% in più rispetto agli 81 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (341.018) è cresciuto di 11.127 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 65,3% (73,4% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 233 (78 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 7915, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,5% (1,7% la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,9% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%). Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 12.674 a 73.163 (+477,3%), i ricoverati da 1.630 a 1.516 (-7,0%), i ricoverati in terapia intensiva da 208 a 168 (-19,2%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 112 a 120 (+7,1%), i decessi da 261 a 233 (-10,7%).