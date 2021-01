Covid, a Palermo diminuiscono gli attuali positivi: sono 11.554, -327 in cinque giorni

La situazione dei contagi da Coronavirus in città e in provincia elaborata dall'ufficio Statistica del Comune sulla base dei dati della Asp, aggiornata al 27 gennaio

Diminuisce il numero di attuali positivi al Covid a Palermo e provincia. In città, lo scorso 27 gennaio, erano 11.554, -213 rispetto al giorno precedente quando erano 11.767. Il calo è ancora più netto se il dato si confronta con quello del 22 gennaio quando i positivi erano 11.877: -327. Il numero di positivi in città si attesta a 17,56 per mille abitanti.

La situzione è in netto miglioramento in tutta l'area della provincia: il 27 gennaio i positivi erano 15.268, - 230 rispetto al giorno prima quando erano 15.498. Il saldo è positivo anche se il paragone viene fatto con i numeri relativi al 22 gennaio quando i positivi erano 15.514.

In provincia sono in controdenza Bagheria, dove sono 534 i positivi, + 9 rispetto al giorno precedente; Bolognetta con 133 contagi (+5). Quattordici, invece, i Comuni con zero contagi. Nelle foto in basso la situazione, elaborata dall'ufficio Statistica del Comune su base dati della Asp, di tutti i comuni dell'area metropolitana:

Gallery