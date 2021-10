La Sicilia resta zona gialla, Orlando: "Rispetto regole e vaccino unica via contro il Covid"

Nessun passaggio in zona bianca da lunedì. La Sicilia resta in quella gialla. Ad annunciarlo è il sindaco Leoluca Orlando con un stringata nota stampa: "La Sicilia, come stabilito dal ministero della Salute, resta in zona gialla".

Il primo cittadino sottolinea che "È importante continuare a rispettare con grande attenzione e responsabilità le norme anti contagio. Le due ordinanze che ho emanato oggi vanno in questa direzione: tutelare la salute pubblica. E soprattutto è fondamentale vaccinarsi. Il vaccino è l'unica strada per uscire dal tunnel della pandemia".

Già in mattinata il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, intervenendo alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid della cabina di regia, aveva spiegato che per il passaggio in area bianca "la norma prevede che siano trascorsi 14 giorni con i parametri sotto la soglia della zona gialla. Penso che appena questo tempo sarà trascorso ci saranno provvedimenti".