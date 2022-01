Covid, oltre 9 mila contagi in Sicilia: positivo un tampone su tre, 22 ingressi in terapia intensiva

In calo rispetto a ieri - quando si è registrato il record con oltre 14 mila casi - ma con un numero inferiore di tamponi (come spesso accade nei gioni festivi): sono 9.248 i nuovi casi Covid registrati in Sicilia su 28.804 test processati, per un tasso di positività che schizza addirittura al 32%. Continua senza sosta anche l'aumento dei ricoveri: nei reparti ordinari si è superata quota mille, sono infatti 1.003 i pazienti (+57 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono ben 22 nuovi ingressi e i posti letto occupati sono 135 (+16).

Nove invece i decessi comunicati oggi: uno riferito a ieri e 8 a giorno 5. I guariti sono 971, e gli attuali positivi 88.384 (+8.268). Non sono ancora disponibili i dati dei casi suddivisi per provincia.

Altri 42 Comuni siciliani in "zona arancione" sino al 19 gennaio

In Sicilia sono altri 42 i Comuni dichiarati “zona arancione” da domenica, 9 gennaio, fino a mercoledì 19 gennaio compreso. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti.

Le misure restrittive anti-Covid saranno in vigore nei seguenti territori: nella provincia di Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro; nella provincia di Caltanissetta, il Comune di Caltanissetta e Gela; nella provincia di Enna, ad Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa; nella provincia di Messina, Capizzi; nella provincia di Siracusa, ad Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino. La “zona arancione” è attualmente in vigore fino al 12 gennaio anche in altri quattro Comuni: Caronia e Santa Lucia del Mela nel Messinese; Ribera nell'Agrigentino; Gravina nel Catanese.

L'ordinanza ha inoltre disposto che, esclusivamente nei territori dichiarati “zona rossa” o “arancione” e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp territorialmente competente, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Didattica a distanza, secondo i protocolli in vigore, per un periodo non superiore a dieci giorni.

I dati nel resto d'Italia

Secondo il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute sono 108.304 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 219.441 di ieri. Si registrano 223 vittime, rispetto alle 198 di ieri. I tamponi effettuati sono 492.172, contro i 1.138.310 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi al 22%. Gli attualmente positivi sono 1.674.071, in aumento di 80.492 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.499, 32 in più di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.591, 764 in più di ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 7 gennaio 2022