Covid, in Sicilia pochi tamponi e meno casi (505): altre 6 persone morte col virus

Meno tamponi, appena 14.969, meno contagi: 505. Sono sempre numeri da prendere con le pinze quelli che emergono dai bollettini del lunedì. Anche per quanto riguarda la situazione negli ospedali, dove solitamente la domenica ci sono meno dimissioni. Così come capita spesso il saldo dei posti letto occupati in Sicilia sale, e anche oggi non fa eccezione: nei reparti non gravi ci sono 317 persone (+13), mentre nelle terapie intensive ci sono 45 pazienti (+2) con 3 nuovi ingressi.

Il tasso di positività, come ieri, è del 3,4%. Sono 113 i guariti, mentre i decessi sono 6: uno è riferito a ieri, 4 a sabato e uno a giorno 3. Gli attuali positivi diventano 13.703 (+386). La mappa dei contagi per provincia: Palermo 107, Catania 155, Messina 88, Siracusa 39, Trapani 24, Ragusa 19, Caltanissetta 50, Agrigento 10, Enna 13.

Oltre 200 vaccini all'open day di Vicari

Prosegue senza sosta il “viaggio” in provincia dei camper della prevenzione dell’Asp di Palermo. L’Open Day Itinerante ha fatto tappa oggi a Vicari dove in Piazza Generale Giardina è stato allestito il “villaggio della salute”. Sono state 134 le vaccinazioni anticovid somministrate, tra cu 14 prime dosi (5 seconde e 115 terze), mentre 65 gli esami nell’ambito degli screening oncologici. In particolare, sono state eseguite 21 mammografie, 21 Hpv Test e 8 Pap Test e distribuiti 24 Sof Test per la prevenzione del tumore al colon retto. In tutto (comprese le vaccinazioni antinfluenzali) 201 prestazioni in sette ore di lavoro.

L’Open Day itinerante di Vicari, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, è stato l’undicesimo appuntamento in 23 giorni di un fitto calendario che vedrà gli operatori dell’Asp impegnati il 10 dicembre a Montemaggiore, il 16 a Camporeale e il 18 a Borgetto.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 9.503 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.021. Sono invece 92 le vittime in un giorno, ieri erano state 43.

Il bollettino di oggi lunedì 6 dicembre