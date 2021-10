In Sicilia 321 nuovi casi Covid in 24 ore, i ricoveri sono in calo

Trecentoventuno nuovi casi di Coronavirus accertati in 24 ore in Sicilia, in aumento rispetto a ieri, ma con un calo dei ricoveri in ospedale. I tamponi processati sono stati 16.368 (ieri 11.738) e così la positività arriva all'1.96 (ieri 1,5). E' il quadro che emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Negli ospedali, nei reparti ordinari, ci sono 409 pazienti col Covid (ieri 436) mentre in terapia intensiva i posti occupati sono 49 (ieri 50) con un solo nuovo ingresso. Complessivamente gli ospedalizzati sono 458 (ieri 486). In isolamento domiciliare altre 12.910 persone (ieri 13.131). Il totale degli attuali positivi passa quindi da 13.617 di ieri a 13.368 di oggi.

Sono state registrate altre dieci vittime per un totale di 6.862 da inizio pandemia. Dalla Regione la solita precisazione: non sono tutte riferibili alle ultime 24 ore. Quattro sono riconducibili al 3 ottobre, altre 5 al due e una al 29 settembre. Sono invece state dichiarate guarite altre 560 persone e il conteggio complessivo sale a 279.896.

La divisione dei nuovi casi per provincia vede la maggiore concentrazione a Catania con 115. Poi Siracusa con 44;

Palermo 42; Trapani 41; Agrigento 35; Messina 25; Enna 12; Ragusa 4 e Caltanissetta 3.

I vaccini

Nuovo appuntamento con i vaccini itineranti. Obiettivo: proteggere dal Covid il maggior numero di persone, il che vuol dire innanzitutto raggiungerle. Per questo motivo, l’ufficio del commissario all’emergenza Covid di Palermo ha deciso di essere presente, oltre che nei quartieri e nelle città del circondario, anche in luoghi di aggregazione ed eventi che richiamino ampie fasce di pubblico, come il primo Moto raduno nazionale United Moto Club FMI Sicilia del 7, 8, 9 e 10 ottobre a Isola delle Femmine, valido per il campionato italiano “Moto turismo”. Nella giornata di sabato 9 ottobre una squadra di medici in servizio alla struttura

commissariale avrà una sua postazione vaccinale in piazza Duca degli Abruzzi, all’interno del Moto Village. I camici bianchi dell’ufficio del commissario Renato Costa resteranno sul posto dalle 9 alle 17, a vaccinare quanti lo vorranno. Come sempre, basterà avere dai 12 anni compiuti in su e portare con se la tessera sanitaria e un documento di identità. I medici effettueranno sia prime, sia seconde dosi. Non è necessaria la prenotazione.

Prosegue anche #VaccinInQuartiere. I prossimi appuntamenti: mercoledì 6 ottobre: Cep/Cruillas, Centro San Giovanni Apostolo, via Barisano da Trani 1, dalle 10 alle 18; giovedì 7 ottobre: Vergine Maria, pizzeria Mistral, via Bordonaro, dalle 9 alle 14; giovedì 7 ottobre: Zen, Camera del Lavoro, via Gino Zappa 124, dalle 10 alle 18; mercoledì 13 ottobre: Sperone, palestra Valentino Renda, via XXVII maggio 26, dalle 10 alle 18; sabato 16 ottobre: Zisa, locali della Parrocchia Madonna di Lourdes, via Cardinale Tomasi 18, dalle 10 alle 18. Per tutte queste tappe, ci si può prenotare dalla piattaforma online della Fiera al link https://fiera.asppalermo.org/site/vaccini scegliendo la zona di interesse. In alternativa per prenotarsi si può contattare l’help desk della Fiera del Mediterraneo (chiamate o messaggi Whatsapp) al numero 3312675839. Per Cep/Cruillas e Zisa, sempre ai fini della prenotazione, si potranno contattare anche il Centro San Giovanni Apostolo (per Cep/Cruillas: 3888970524) e la Confraternita “Anime sante del Purgatorio” (per Zisa: 3336937591).

La situazione nel resto d'Italia

Sono 2.466 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il dato è contenuto nel bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.612. Sono invece 50 le vittime in un giorno, ieri erano state 37.