Coronavirus, in Sicilia 3.607 nuovi casi e 22 morti: scendono sotto quota mille i ricoverati

Scendono sotto quota mille i ricoverati per Covid in Sicilia. E' questo uno dei dati salienti che emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute.

Sui contagi invece la curva fa fatica a scendere. I nuovi casi registrati sono 3.607 (di cui 1.365 relativi a giorni antecedenti al 4 marzo) su 27.792 tamponi processati (ieri erano stati 2.434 con 16.893 tamponi). Il tasso di positività scende così dal 14% di ieri al 13% di oggi. Sono 4.414 i guariti e 22 i decessi. Di quest'ultimi la Regione comunica che 8 sono avvenuti ieri, 8 giovedì, uno mercoledì, uno martedì, 2 il 28 febbraio, uno il 15 febbraio, uno il 16 gennaio.

In calo i ricoveri in regime ordinario (-56 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-2). Nelle aree mediche i ricoverati con sintomi sono 911 (ieri erano 967), mentre nelle terapie intensive ci sono 65 persone (ieri erano 67) ma con addirittura 14 nuovi ingressi. In totale le persone ricoverate per Covid sono 976 contro i 1.034 di ieri.

Questa invece la suddivisione dei nuovi positivi a livello provinciale: 970 casi a Messina, 835 a Palermo, 703 a Catania, 669 a Trapani, 517 ad Agrigento, 442 a Ragusa, 345 a Siracusa, 274 a Caltanissetta e 217 a Enna 217.

Il Covid in Italia

Guardando ai numeri nazionali sono 39.963 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 38.095. Le vittime sono invece 173 (ieri erano state 210). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 381.484 (ieri erano stati 388.836). Il tasso di positività è al 10,5%, in aumento rispetto al 9,8% di ieri. Sono 609 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.974, ovvero 323 in meno rispetto a ieri.

Sono 12.990.223 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.018.831, in calo di 4.956 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.782. I dimessi e i guariti sono 11.815.610, con un incremento di 46.147 rispetto a ieri.