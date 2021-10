Covid, in Sicilia accertati meno di 200 nuovi casi (183) ma aumentano i ricoveri

Sono 183 i nuovi casi di Covid accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore (in netto calo rispetto ai 402 di ieri). Contagi emersi da 11.738 tamponi processati, con positività pari a 1,5% (ieri 3,5). I dati sono riportati nel consueto bollettino del ministero della Salute.

I ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali col virus sono 436 (in aumento rispetto ai 424 di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 50 pazienti (come ieri) con due nuovi ingressi. In totale quindi il numero dei ricoverati col Coronavirus è di 486 (ieri 474). Altre 13.131 persone sono invece costrette all'isolamento domiciliare (ieri 13.365). In Sicilia oggi gli attuali positivi sono 13.617 (ieri 13.839).

Nel report sono indicate anche altre sei vittime vittime e 399 guariti. Dalla Regione precisano che due decessi sono riconducibili a ieri, due al due ottobre e due all'uno ottobre. Dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 6.852 mentre a superare la pandemia sono stati in 279.336.

La divisione per provincia dei nuovi casi. A Palermo e provincia ne sono stati individuati 19; a Catania 84; a Messina 23; Siracusa 27; Ragusa 6; Trapani 7; Catanissetta 7; Agrigento 10. Nessun incremento a Enna.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 1.612 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano, insieme a 37 decessi.

Attualmente positivi: 92.096

Deceduti: 131.068 (+37)

Dimessi/Guariti: 4.460.482 (+2.446)

Ricoverati: 3.469 (+47)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 437 (+6)

Tamponi: 93.523.181 (+122.214)

Totale casi: 4.683.646 (+1.612, +0,03%)