Covid, netto calo dei ricoveri in Sicilia: restano stabili invece i nuovi contagi

Deciso calo dei posti letto occupati in ospedale e nuovi casi sotto i settemila. Questi i numeri "siciliani" che emergono dal bollettino odierno sull'emergenza Covid. I nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 6.817 (in realtà ne sono stati registrati 7.057, ma la Regione precisa che 240 sono da riferirsi ai giorni precedenti al 31 gennaio) su 43.692 tamponi, per un tasso di positività del 15,6%.

Nei reparti ordinari ci sono 1.425 pazienti (-42 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 133 (-7) con appena 3 nuovi ingressi. I decessi sono ancora alti, 44: di questi 9 riferiti a ieri, 24 a mercoledì, 7 a martedì e 4 tra il 26 e il 30 gennaio. I guariti sono 2.654, mentre gli attuali positivi salgono a 262.775.

La mappa dei contagi per provincia: Palermo (1.382); Catania (1.589); Messina (1.097); Siracusa (946); Ragusa (701); Agrigento (450); Trapani (442), Caltanissetta (490) ed Enna (200).

La situazione in Italia

Sono 99.522 i casi rilevati nella ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'11,2%. Scendono ancora i posti occupati in terapia intensiva (-17) e e nei reparti ordinari (-324) I tamponi processati sono 884.893. L'Iss: "Rt scende a 0,93". Il ministro Speranza: "I numeri stanno migliorando". Le Marche in zona arancione. Al via domani la distribuzione delle prime dosi dell'antivirale di Pfizer Paxlovid.

"Si rileva un'elevata circolazione del virus in tutti i paesi europei. In Italia, nella maggior parte delle Regioni, c'è invece un decremento di nuovi casi, anche se alcune regioni hanno dei valori in crescita ma in questo caso ci sono stati degli aggiornamenti nel caricamento dei dati che, quindi, vanno presi con una certa cautela". Così il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale.