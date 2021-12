Covid, in Sicilia 549 nuovi casi in 24 ore: si alleggerisce la pressione sugli ospedali

Altri 549 nuovi positivi al Covid sono stati individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore. In tutta Italia l'incremento registrato è di 16.632 contagi. I numeri sono contenuti nel consueto report del ministero della Salute. Nell'Isola i tamponi processati sono stati 25.952 e questo significa che la positività è del 2,1% (in calo rispetto al 3,1 di ieri).

I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari sono trecento (11 in meno di ieri). In terapia intensiva ci sono 45 pazienti - come ieri - con tre nuovi ingressi, per un totale di 345 ospedalizzati per il virus (ieri 356). Cresce ancora il numero dei cittadini costretti all'isolamento domiciliare: ieri 12.466, oggi 12.500. Il totale degli attuali positivi è quindi arrivato a 12.845 (ieri 12.822).

Nel report sono indicate 5 vittime (7.228 complessive) ma la Regione precisa che i decessi riportati oggi sono avvenuti uno ieri e 4 il due dicembre. I guariti sono invece 521, per un totale di 306.938 da inizio pandemia.

Analizzando la localizzazione dei nuovi casi per provincia vediamo che sono concentrati soprattutto a Catania (172). Decisamente meno colpite Palermo con 70; Messina con 65, Agrigento con 63. A Siracusa individuati 57 nuovi positivi; a Trapani 50; a Caltanissetta 46; a Enna 17; e Ragusa 9.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino Covid di oggi registra 16.632 nuovi casi e 75 morti in tutta Italia. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore è del 2,6%. Aumentano purtroppo i ricoveri. Sono 24 in più i pazienti in terapia intensiva in Italia, 732 in totale. Gli ingressi giornalieri sono stati 59. Sono 43 in più le persone ricoverate nei reparti ordinari.