Covid, in Sicilia altri 1.993 casi: ma nell'ultima settimana i contagi sono in calo

Sono 1.993 i nuovi casi di Coronavirus censiti nelle ultime 24 ore in Sicilia su un totale di 16.604 tamponi processati, con l'indice di di positività che sale al 12% (ieri era all'11,3%). Lo riporta il bollettino del ministero della Salute, che colloca la nostra Isola al nono posto in Italia.

Il numero dei ricoverati complessivi sale a 1.074 (+32), dei quali 1.013 in area medica (+36) e 61 in terapia intensiva (-4). Dei 5 decessi riportati oggi nel bollettino, 4 sono avvenuti ieri e uno nella giornata di sabato. Il totale delle vittime siciliane del virus sale così a quota 10.142. Mentre oggi si contano 2.801 i guariti. In discesa gli attuali positivi (-114), per un totale di 186.948.

Ecco la situazione provincia per provincia: 760 i nuovi casi registrati a Palermo, 487 a Messina, 322 a Trapani, 292 a Catania, 253 ad Agrigento, 159 a Ragusa,170 a Enna, 137 a Siracusa e 112 a Caltanissetta. Il totale fa 2.692 perché 699 casicomunicati oggi - precisa la Regione - si riferiscono a giorni precedenti al 3 aprile (617 del 2 aprile e 71 del primo aprile).

Covid, il report settimanale del Comune

"Nella settimana appena conclusa - scrivono dall'Ufficio Statistica del Comune di Palermo - si è registrata una nuova diminuzione del numero dei nuovi positivi. La situazione ospedaliera è invece leggermente peggiorata anche questa settimana: sono aumentati i ricoveri ordinari e i nuovi ingressi in terapia intensiva. Nuovamente in aumento anche il numero delle persone decedute.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 39.286, il 14,4% in meno rispetto alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 18,6% al 17,6%.

Il numero degli attuali positivi è diminuito del 18,4%, passando da 229.157 a 187.062, 42.095 in meno rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 186.020, 42.144 in meno rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 1042, di cui 65 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 49 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono rimasti invariati). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 37 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 2,8% in più rispetto ai 36 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (793.966) è cresciuto di 81.340 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'80,1% (74,9% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 150 (23 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.137, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1% (come la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 7.005 a 39.286 (+460,8%), i ricoverati da 1.127 a 1.042 (-7,5%), i ricoverati in terapia intensiva da 152 a 65 (-57,5%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 69 a 37 (-46,4%), i decessi da 114 a 150 (+31,6%)".

La situazione in Italia

In Italia sono 30.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 125, in aumento rispetto a ieri. Sono 1.274.305 le persone attualmente positive al Covid, 9.711 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.877.144 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.909. I dimessi e i guariti sono 13.442.930, con un incremento di 40.915 rispetto a domenica. Sono 211.214 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Domenica erano stati 364.182. Il tasso di positività è al 14,5%, in lieve calo rispetto al 14,7% di domenica. Sono 483 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.241, ovvero 224 in più rispetto a domenica.