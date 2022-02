Covid, in Sicilia 6.452 nuovi casi: ancora in lieve calo i ricoveri

In Sicilia i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 6.452, oltre 2 mila in meno rispetto a ieri, ma dalla Regione precisano che 292 sono relativi a giorni precedenti al 30 gennaio. Il tasso di positività, sulla base dei 39.283 tamponi processati, sale al 16,4% (-1,4%), mentre crescono ancora gli attuali positivi che sono 258.176 (+3.519). I decessi comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono 36: nel report odierno però viene puntualizzato che 12 si riferiscono a ieri, 15 a martedì scorso e gli altri a gennaio. Il totale delle vittime sale a 8.658. Sono 3.189 i guariti.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 1.467, tre in più di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 140 pazienti (otto in meno di ieri), con cinque nuovi ingressi. Sono 256.569 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 1.414 casi (ieri erano 1.979), Catania 1.595, Messina 801, Siracusa 834, Ragusa 671, Trapani 312, Caltanissetta 438, Agrigento 544, Enna 135.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Nel bollettino di oggi vengono registrati 112.691 nuovi casi su 915.337 tamponi (antigenici e molecolari) con un tasso di positività del 12,3%. Ancora elevato il bilancio delle vittime: 414 nelle ultime 24 ore. Migliora la situazione negli ospedali: calano sia i ricoverati con sintomi (-226 per un totale di 19.324 pazienti totali), che le terapie intensive (-67). Sono in totale 1.457 le persone in rianimazione a causa del Covid. Gli ingressi nei reparti di area critica nelle ultime 24 ore sono stati 95. In decisa flessione anche gli attualmente positivi (-79.396).

Il bollettino dall'Italia