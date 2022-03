Covid, in Sicilia superata la soglia dei 10 mila morti da inizio pandemia: oltre 6 mila i nuovi casi

Con i 31 decessi comunicati oggi in Sicilia si supera la triste quota dei 10 mila morti Covid. Esattamente - secondo i dati del ministero della Salute - sono 10.026 le vittime dall'inizio della pandemia. La polemica se siano morte "per" Covid o "col" Covid meglio lasciarla ai commentatori dei social. Ciò che è certo è che sono 10.026 vite spezzate da un virus che ormai da oltre due anni ha sconvolto le vite di tutti. E purtroppo il bilancio sembra destinato a salire.

Dato che mancano due giorni alla fine dello stato di emergenza, ma il Covid non sembra intenzionato a sparire. Sono infatti altri 6.628 i nuovi casi riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 37.411 tamponi processati, per un tasso di positività del 17%. La situazione degli ospedali resta però sotto controllo: sono infatti 58 i malati gravi in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri), mentre nei reparti ordinari si trovano 982 persone (+23 rispetto a ieri).

I guariti sono 7.958, per cui gli attuali positivi - secondo i dati della Regione - sarebbero 225.505. Ma da giorni, anzi da settimane, PalermoToday specifica che all'appello mancano almeno 100 mila guariti. Per cui questo dato è da prendere con le pinze. Anche il report provinciale oggi è falsato dai 849 casi relativi a giorni precedente ma che nella dashboard dell'emergenza Covid vengono caricati nelle nove province: Palermo 1.802, Catania 1.062, Messina 999, Siracusa 623, Trapani 807, Ragusa 643, Caltanissetta 539, Agrigento 867, Enna 135.

Il Covid in Italia

Sono 99.457 i nuovi casi di Covid (30.710 ieri) e 177 i morti (95 ieri) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 660.708 i tamponi (211.535 ieri), tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 15% (ieri al 14,5%). Sono 1.266.878 gli attuali positivi. Sono in aumento i ricoverati con sintomi: 244 più di ieri per un totale di 9.740. Stabili le terapie intensive dove, come ieri, si trovano 487 pazienti (46 gli ingressi in 24 ore).

Coronavirus, il bollettino di martedì 29 marzo 2022