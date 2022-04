Covid, continua l'altalena dei contagi in Sicilia: poco più di 4 mila i nuovi casi, 20 morti

Non si ferma l'altalena dei contagi Covid in Sicilia. Dopo i numeri alti di ieri, ma "dopati" dal fatto che si veniva da due giorni festivi, il bollettino di oggi riporta numeri più tranquillizzanti sull'andamento della pandemia: sono infatti 4.106 i casi registrati sull'Isola (6.550 ieri) su 29.438 tamponi processati, il tasso di positività - ieri al 19% - scende al 14%. I morti comunicati sono invece 20.

Migliora anche la situazione negli ospedali. I ricoverati nei reparti ordinari sono 850 (-12), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 47 (-2). I nuovi ingressi in area critica sono appena due. I guariti sono 4.539 mentre gli attuali positivi sono 124.661 (+383 rispetto a ieri)

Nelle province ci sono 836 casi relativi ai giorni precedenti, il dettaglio: Palermo 1.145, Catania 825, Messina 971, Siracusa 423, Trapani 446, Ragusa 310, Caltanissetta 242, Agrigento 396, Enna 184.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino di oggi fa registrare 69.204 nuovi positivi al Covid (a fronte di 441.526 tamponi) con tasso di positività al 15,7% e 131 decessi: ieri erano stati notificati 87.940 casi a fronte di 554.526 tamponi con un tasso di positività del 15,9%. I decessi erano invece stati 186. Riguardo i ricoveri sono 382 i pazienti in terapia intensiva, 12 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.076, ossia 79 in meno rispetto a ieri.

I numeri