Covid, curva epidemica in rialzo in Italia: sull'Isola i nuovi casi sono poco meno di 500

Quasi cinquecento contagi giornalieri, attuali positivi in aumento e otto vittime. E' questo quanto emerge oggi dal bollettino Covid del ministero della Salute. In Sicilia sono stati 484 i nuovi casi (seconda regione in Italia) su 16.892 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 2,8%. Per fortuna resta stabile, anzi lievemente migliore rispetto a ieri, la situazione negli ospedali: in regime ordinario ci sono 284 persone ricoverate (-6), mentre in terapia intensiva sono 38 (-1) con 5 nuovi ingressi.

Dopo lo 0 di ieri torna a salire il numero delle vittime, che diventano 6.994 in totale dall'inizio della pandemia. La Regione precisa che i decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai seguenti periodi: uno a ieri, 5 al 24 ottobre, uno al 23 e uno al primo settembre. I guariti sono 391 e gli attuali positivi diventano 7.115 (+85).

A livello provinciale, i numeri maggiori si registrano ancora una volta a Catania con 160 nuovi positivi. Per il resto, a Palermo sono stati riscontrati 36 casi, a Siracusa 29, a Messina 155, a Trapani 27, a Ragusa 11, a Caltanissetta 12, ad Agrigento 36 e ad Enna 18.

Il Covid in Italia

E' in rialzo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 in Italia si sono registrati 4.054 casi e 48 decessi, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.535 casi e le vittime in un giorno erano state 30. Nuova cifra record di tamponi molecolari e antigenici: 639.745, ieri erano stati 222.385. Il tasso di positività è allo 0,6%, in calo rispetto all'1,1% di ieri.

Sono 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 37 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.604, rispetto a ieri sono 25 in più.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 75.046, secondo i dati del ministero della Salute, 392 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.747.773, i morti 131.904. I dimessi e i guariti sono invece 4.540.823, con un incremento di 3.613 rispetto a ieri.