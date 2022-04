Covid, ancora pochi tamponi processati: in Sicilia i nuovi contagi restano bassi

Sono 1.803 i nuovi casi Covid in Sicilia su 12.465 tamponi processati, tasso di positività del 15%. Come ogni giorno che segue un festivo sono sempre numeri da prendere con le pinze, visti i pochi test effettuati. Stabile rispetto a ieri pure la situazione negli ospedali, dove i ricoveri ordinari sono in lieve aumento e diventano 841 (-32) mentre le terapie intensive restano 51 con 5 nuovi ingressi. Sono invece 11 i decessi segnalati, di cui 4 riferiti a ieri, 5 a domenica e 2 a sabato. I guariti sono 1.433, mentre gli attuali positivi diventano 121.964.

Nelle province invece vengono caricati 417 contagi dei giorni precedenti, quindi questo è il dettaglio: Palermo (341); Catania (350); Messina (651); Siracusa (162); Agrigento (286); Trapani (169); Ragusa (142); Caltanissetta (88); Enna (31).

Il Covid in Italia

I tamponi sono 182.675 (ieri 138.803), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 16,2% (ieri era al 17,9%). Le persone in terapia intensiva sono 409 (-7), quelle nei reparti ordinari 10.328 (+278). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 162.927. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 16.191.323. I guariti sono 14.793.420.