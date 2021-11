Covid, altri 655 persone contagiate in Sicilia: ma negli ospedali diminuiscono i ricoverati

Sono 655 i nuovi casi Covid riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, quasi in linea con quelli di ieri (678), su 28.753 tamponi (2,2% il tasso di positività). Il dato confortante è che nonostante i contagi stiano salendo sempre più, la situazione negli ospedali non peggiora. Anzi oggi è migliore rispetto a ieri. Perché nei reparti ordinari ci sono 335 persone ricoverate (-6 rispetto a ieri), e in terapia intensiva 41 (-1) con 2 soli nuovi ingressi.

I decessi comunicati dal ministero della Salute sono 5, ma dalla Regione precisano che sono uno è relativo alla giornata di oggi. Mentre gli altri si riferiscono ai giorni 14, 23 e 24 novembre e uno al 2 ottobre. I guariti sono 444, per cui gli attuali positivi diventano 11.304 (+206). Di questi 10.928 si trovano in isolamento domiciliare. I casi per provincia: Catania 206, Messina 129, Palermo 69, Ragusa 62, Siracusa 60, Trapani 46, Caltanissetta 37, Agrigento 33, Enna 13.

La situazione nel resto d'Italia

L'epidemia di Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 25 novembre 2021. Sono 13.764 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 12.448), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 71 morti che portano a 133.486 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 649.998 tamponi, con un tasso di positività del 2,1%.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4.689 (ieri 4.629), con un aumento di 60 persone rispetto a ieri, mentre sono 588 i ricoverati in terapia intensiva (+15 rispetto a ieri), con 57 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.668.257 i guariti (+6.404) e 166.598 gli attualmente positivi (+ 7.281).

