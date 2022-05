Covid, in Sicilia mille nuovi casi in meno rispetto a ieri: in netto calo ricoveri e terapia intensive

Più di mille nuovi casi Covid in meno rispetto a ieri, per la precisione 1.847 su 17.611 tamponi processati. Questo quanto emerge dal bollettino di oggi diramato al ministero della Salute che fotografa la situazione della pandemia in Sicilia. Il tasso di positività è poco più del 10%, mentre continuano a svuotarsi gli ospedali dove rispetto a ieri ci sono ben 29 persone in meno rispetto a ieri.

Nello specifico, nei reparti ordinari ci sono 577 (-23) persone mentre 27 sono i pazienti in terapia intensiva (-6), dove non si registra nessun nuovo ingresso. Sei sono i decessi, che portano il totale delle vittime a 10.884. Invece 3.955 sono i guariti e 80.466 (-1.552) gli attuali positivi.

Altri 562 casi dei giorni precedenti sono caricati tra i contagi per provincia, questo il dettaglio: Palermo 405; Catania 706; Messina 264; Siracusa 259; Agrigento 173; Trapani 225; Ragusa 145; Caltanissetta 126; Enna 106.

La situazione nel resto d'Italia (Fonte: Today)

Oggi in Italia si registrano 22.438 nuovi positivi su 238.993 tamponi e 137 morti. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 24 maggio registrava 95 morti e 29.875 contagi su 269.971 tamponi. Il tasso di positività scende dall'11,1% al 10,2%. I pazienti in terapia intensiva sono 271 (-19), con 22 ingressi giornalieri, mentre quelli ricoverati con sintomi 5.969(-288). Gli attualmente positivi in Italia sono 792.583.

