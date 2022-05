Covid, contagi e ricoveri in costante calo: in Sicilia sono 2.117 i nuovi casi

Continua la ritirata del Covid, in Sicilia come nel resto d'Italia sono in calo sia nuovi casi che ricoverati e decessi. Secondo il bollettino di oggi infatti i contagi sull'Isola sono 2.117 su 15.027 tamponi processati e un tasso di positività del 13%. Nei reparti ordinari restano 602 pazienti (-14 rispetto a ieri), mentre per il terzo giorno di fila sono 30 quelli in terapia intensiva (due i nuovi ingressi). Quattro invece i decessi comunicati.

I guariti sono 4.418, mentre gli attuali positivi sono 88.293 (-2.048). Questo il dettaglio delle province, dove ci sono 257 casi dei giorni precedenti: Palermo 512, Catania 497, Messina 200, Siracusa 337, Trapani 230, Ragusa 190, Caltanissetta 130, Agrigento 215, Enna 73.

Il covid in Italia

Oggi in Italia si registrano 26.561 nuovi positivi su 233 mila tamponi e 89 morti. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 19 maggio registrava 108 morti e 30.310 nuovi contagi su 247.471 tamponi. Il tasso di positività scende all'11,4% (-0,9%). I pazienti in terapia intensiva sono 307 (-1), mentre i ricoverati con sintomi 6.812(-208). Gli attualmente positivi scendono a 874mila (-19mila).

