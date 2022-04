Covid, in Sicilia 7.034 nuovi positivi: calano i ricoveri in ospedale

Ieri erano stati circa duemila. Oggi sono invece 7.634 i nuovi casi di Covid emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. E' quello che viene fuori dai dati forniti dal Ministero della Salute. Ma è un dato che è dettato chiaramente dall'alto numero di tamponi processati: 36.476 contro i 10.944 di ieri. Per effetto di questi numeri il tasso di positività sale al 19,2% mentre ieri era al 18%. L'Isola è oggi al sesto posto per contagi.

I guariti sono 13.841 mentre le vittime sono 29 (di cui 23 negli ultimi tre giorni). Da quello che emerge nel bollettino gli attuali positivi in Sicilia sono 127.549, con un decremento di 6.236 casi, mentre in isolamento domiciliare si trovano 126.606 persone.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono in totale 943 (43 in meno rispetto a ieri). In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 48 (ieri erano 52), con appena quattro nuovi ingressi, mentre i ricoverati con sintomi sono 895 (ieri 934). Dall'inizio della pandemia in Sicilia 10.406 persone hanno perso la vita.

Nelle province - precisano dalla Regione - vengono caricati ben 600 casi relativi a giorni precedenti. Ecco il quadro della giornata: a Palermo 1.677 casi, Catania 1.540, Messina 1.054, Siracusa 836, Trapani 688, Ragusa 473, Caltanissetta 333, Agrigento 753, Enna 280.

Il Covid in Italia

L'epidemia di Covid in Italia: nel bollettino di oggi, mercoledì 20 aprile 2022 si contano 99.848 nuovi casi e 205 morti, il numero più alto registrato dallo scorso 29 marzo. Lo dicono i dati del ministero della Salute. Per quanto riguarda i tamponi, se ne contano 610.600 (molecolari e antigenici) quando ieri erano stati 174.098. Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri.

Quanto alla situazione in ospedale si registrano 413 pazienti ricoverati in terapia intensiva (-9). Gli ingressi giornalieri sono 44. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207 (-7).

I numeri del bollettino

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 20 aprile 2022