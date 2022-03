Covid in Sicilia, crolla il tasso di positività: nessun nuovo ingresso in terapia intensiva

Decessi a parte, arrivano segnali confortanti dall'ultimo bollettino sul Covid in Sicilia del ministero della Salute. Sono 3.450 i nuovi casi di coronavirus nell'Isola su 34.911 tamponi, con un tasso di positività al 9%, in netto calo rispetto al 13% di ieri. Sono 36 i morti, di cui 25 riferiti agli ultimi 3 giorni e gli altri 11 risalenti ai giorni precedenti. In ospedale ci sono 1.006 pazienti ricoverati nei reparti ordinari (-33), mentre in terapia intensiva - dove non si registra alcun nuovo ingresso - ci sono 65 pazienti (-7).

I guariti sono 2.344, gli attuali positivi diventano 232.282 (+2.603). Questa la ripartizione dei casi per provincia: Palermo 1.295 casi, Catania 713, Messina 786, Siracusa 411, Trapani 497, Ragusa 379, Caltanissetta 215, Agrigento 456, Enna 231. La Regione precisa che nel computo dei contagi per provincia sono stati inseriti 1.533 casi relativi a giorni precedenti all'1 marzo.

Il Covid in Italia

Allargando lo sguardo all'Italia, sono 36.429 i nuovi casi di coronavirus e 214 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 415.288 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un'indice di positività pari all'8,77%.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 2 marzo 2022