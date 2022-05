Covid, in Sicilia più di duemila nuovi casi: ma nell'ultima settimana sono diminuiti del 20%

Ci sono altri 2.352 nuovi casi Covid in Sicilia, ma continuano a svuotarsi gli ospedali dell'isola: rispetto a ieri infatti ci sono ben 46 persone in meno in ospedale. Nello specifico dunque i ricoverati non gravi restano 616, mentre quelli in terapia intensiva - dove c'è stato un solo ingresso - sono 30.

Secondo quanto si apprende dal bollettino del ministero della salute, i tamponi processati sono stati 17.783 con un tasso di positività del 13%. E nella scorsaa settimana (11-17 maggio) sull'Isola si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.973) e si è evidenziata una diminuzione dei nuovi casi (-21,6%) rispetto alla settimana precedente. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (17,7%) e in terapia intensiva (4,6%) occupati da pazienti Covid-19.

Sono 9 i decessi, di questi 3 sono riferiti ad aprile. I guariti sono 5.290, più del doppio dei nuovi contagiati. Per cui il numero degli attuali positivi risulta in calo rispetto a ieri di 2.526 unità, 90.341 in totale. La Regione anche oggi inserisce 421 casi riferiti a giorni precedenti, questa la suddivisione per provincia: Palermo 641; Catania; 518; Messina con 379, Siracusa 350; Agrigento 270; Trapani 182; Ragusa 192; Caltanissetta 169; Enna 72.

Il Covid in Italia

In Italia il bollettino di oggi fa registrare 30.310 nuovi casi su 247.471 tamponi con un tasso di positività del 12,2%. I decessi sono stati 108. Ancora in miglioramento la situazione negli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 308 (-10), mentre i ricoverati con sintomi 7-020 (-256). Sono stati 28 gli ingressi nei reparti di area critica nelle ultime 24 ore. Diminuiscono anche gli attualmente positivi (-59.403), 90.017 i guariti. Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.738.

I numeri del bollettino