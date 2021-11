Covid, in Sicilia ricoveri sotto la soglia critica: nel Palermitano numero di nuovi casi contenuto

Nel consueto bollettino giornaliero sono 501 i nuovi casi Covid in Sicilia riportati, anche se la Regione precisa che 14 sono riferiti ai giorni precedenti. Per cui nelle ultime 24 ore i contagi effettivi individuati sono 487 su 26.176 tamponi processati, con un tasso di positività dell'1,8% (come ieri). Di questi solo 74 sono a Palermo e provincia.

Nonostante l'aumento dei contagi delle ultime settimane però, la pressione sugli ospedali resta sotto la soglia critica. I ricoverati in regime ordinario sono 345 (-6 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 43 pazienti (0) con 3 nuovi ingressi. Dunque si è sotto soglia di saturazione sia nei reparti ordinari (9,7% dei posti letto occupati da pazienti affetti dal virus), che nelle aree critiche (5,5%). Questo nonostante nella settimana dal 10 al 16 novembre in Sicilia si è registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100 mila abitanti (196), accompagnata da un aumento dei nuovi casi (+12,2%) rispetto alla settimana precedente. I dati emergono dal monitoraggio settimanale effettuato dalla fondazione Gimbe. Questa la suddivisione dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell'ultima settimana per provincia: Catania 115, Messina 107, Siracusa 88, Caltanissetta 58, Trapani 51, Agrigento 49, Palermo 47, Enna 46 e Ragusa 31.

La Regione comunica però che ci sono stati altri 9 decessi: di cui 3 avvenuti il 17 novembre, 3 il 16, uno il 15, uno l'11 e uno il 10. Per un totale di vittime che sale a 7.125. Da contraltare ci sono altri 385 persone che sono guarite dal Covid, così gli attuali positivi diventano 9.734 (+121). I nuovi positivi di oggi invece sono così suddivisi: Catania 153, Messina 133, Siracusa 42, Trapani 35, Agrigento 30, Ragusa 21, Enna 16, Caltanissetta 11.

Musumeci dispone nuove misure di prevenzione

In arrivo in Sicilia ulteriori misure di prevenzione antiCovid visto l’approssimarsi delle festività natalizie. A prevederle una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata dopo la relazione dell’assessorato alla Salute. I provvedimenti sono in vigore da oggi fino al 31 dicembre.

Obbligo di tampone. Dovranno sottoporsi all’esame, nei porti e aeroporti siciliani, anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.

Uso della mascherina. Viene introdotto l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 10.638 i nuovi casi di coronavirus e 69 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal covid-19 4.893.887 persone mentre le vittime sono 133.034. I guariti sono 4.628.340, 5.148 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 132.513 positivi al coronavirus, 5.428 in più di ieri.

Sono 625.774 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari all'1,7%, secondo quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 55 gli ingressi di pazienti covid in terapia intensiva in 24 ore, che portano il totale dei ricoverati a 503, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Al netto dei dimessi in terapia intensiva ci sono 17 pazienti in più di ieri. Salgono anche i ricoverati con sintomi, 28 in più, che portano il totale a 4.088.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 18 novembre

Attualmente positivi: 132.513

Deceduti: 133.034 (+69)

Dimessi/Guariti: 4.628.340 (+5.148)

Ricoverati: 4.591 (+45)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 503 (+17)

Tamponi: 112.899.331 (+625.774)

Totale casi: 4.893.887 (+10.638, +0,22%)