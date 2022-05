Covid, in Sicilia sono 2.204 i nuovi positivi: cala la pressione sugli ospedali

Secondo quello che emerge dai numeri del bollettino diramato dal ministero della Salute nel pomeriggio, sono 2.204 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 19.074 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.281. Il tasso di positività - alla luce di questi numeri - scende attestandosi poco sopra l'11,5%, mentre ieri era al 15,7%. La Sicilia è, anche oggi, al sesto posto per contagi.

Ecco gli altri numeri: gli attuali positivi sono 92.867 con una diminuzione di 2.484 casi. I guariti sono 5.182 mentre le vittime sono 32 portano il totale dei decessi a 10.824. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 662, sei in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 30, sette in meno rispetto al giorno precedente.

Questi dati registrati per provincia: Palermo 634 casi, Catania 484, Messina 372, Siracusa 320, Trapani 187, Ragusa 191, Caltanissetta 171, Agrigento 228 ed Enna 143.

Il bollettino settimanale in Sicilia

Ecco invece il bollettino settimanale a cura del dipartimento Asoe della Regione. In calo contagi e ospedalizzazioni. Vaccini: 16.681 quarte dosi. Nella settimana dal 9 al 15 maggio si registra ancora un decremento di nuovi casi con un’incidenza pari a 17.573 (-23.95%) e un valore cumulativo di 478,02/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (459/100.000 abitanti) e Caltanissetta (450/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e i 13 anni (520/100.000) e tra i 6 e i 10 anni (474/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni continuano a diminuire.

I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana 11-17 maggio. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,51%. Hanno completato il ciclo primario 74.440 bambini, pari al 23,64%. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose sono il 90,07% del target regionale, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell’88,79%. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.723.377 pari al 74,96% degli aventi diritto. Sono 909.738 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster ma non l’hanno ancora fatta.

Dal primo marzo è iniziata la somministrazione della seconda dose booster (quarta dose) per gli over 12 anni con marcata compromissione della risposta immunitaria e che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario (con tre dosi) da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della quarta dose agli over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità che hanno ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da Covid-19. Dal primo marzo sono state effettuate complessivamente 16.681 somministrazioni di quarta dose delle quali 11.592 a over 80.

Il Covid oggi in Italia

Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute di oggi mercoledì 18 maggio 2022 registra in tutta la Penisola 30.408 nuovi positivi su 264.273 tamponi e 136 decessi. Ieri si erano registrati 44.489 nuovi casi su 335.217 tamponi analizzati e 148 decessi. Il tasso di positività scende all'11,5%.

In calo la pressione sugli ospedali: i ricoverati con sintomi sono 7.276 (-189), mentre i pazienti in terapia intensiva 318 (-19). Gli attualmente positivi in Italia sono 952.578 (-12mila).