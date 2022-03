Covid, in Sicilia altri seimila casi: ma negli ospedali la situazione resta stabile

Nuovi casi ancora sopra quota seimila in Sicilia. Per la precisione nelle ultime 24 sono 6.230 i contagi individuati sull'Isola a fronte di 40.754 tamponi processati, con un tasso di positività del 15%. L'infettivologo Antonio Cascio lo ha definito "un colpo di coda della quarta ondata" provocato dalla comparsa della nuova variante Omicron 2 definita "più contagiosa ma meno cattiva".

E in effetti nonostante i contagi continuano a non diminuire, negli ospedali la situazione è tutto sommato gestibile. Al momento nei reparti ordinari si trovano ricoverate 874 persone (-6 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 65 pazienti (+3) con 7 nuovi ingressi. Altre 18 sono le vittime: i decessi si riferiscono 6 a ieri, 8 a martedì e poi gli altri a gennaio e dicembre scorsi. I guariti sono 4.460, mentre gli attuali positivi diventano 231.815 (+4.237).

Questa la suddivisione per provincia: Palermo 1.512 casi, Catania 966, Messina 2.127, Siracusa 616, Trapani 784, Ragusa 633, Caltanissetta 504, Agrigento 960, Enna 613. Il totale fa 8.715 perché 2.485 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti al 13 marzo, anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

Il Covid in Italia

Secondo il bollettino di oggi 79.895 nuovi casi e 128 morti. Sostanzialmente stabili ricoveri (-13) e terapie intensive (-4). Giovedì scorso i casi erano stati 54.230, per cui l'incremento su base settimanale è del 47%. I tamponi processati sono 529.882 (ieri 490.711), con un tasso di positività che passa dal 14,8 al 15,1%. I decessi sono 128 (ieri 137): le vittime totali dall'inizio della pandemia diventano 157.442.