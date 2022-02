Covid, in Sicilia inizia ad allentarsi la pressione sugli ospedali: oltre 5 mila i nuovi casi

Sono quasi 60 in meno rispetto a ieri i posti letto occupati in ospedale, gli attuali positivi tornano a scendere e così anche i nuovi casi. Decisamente più incoraggiante rispetto a quello di ieri (dove la Sicilia era la prima regione per nuovi contagi) il bollettino di oggi porta un incremento di 5.286 nuovi casi su 33.074 tamponi (tasso di positività del 15%).

I ricoverati nelle aree non gravi sono 1.239 (-52), mentre in terapia intensiva si trovano 104 pazienti (-6) e i nuovi ingressi sono "solo" 5. Il numero di guariti, 7.632, è maggiore dei nuovi casi per cui gli attuali positivi scendono a 251.275 (-2.175). I decessi comunicati sono 36, di questi 13 sono riferiti a ieri, 15 a martedì, 2 a lunedì e i restanti tra i primi di febbraio e di gennaio (3).

A Palermo e provincia sono stati registrati 1.258 nuovi casi, a Catania 1.327, a Messina 559, a Siracusa 761, a Ragusa 389, a Trapani 335, a Caltanissetta 323, ad Agrigento 424 e ad Enna 117.

Il report della fondazione Gimbe: -17,1% nuovi casi in 7 giorni

Nella settimana dal 9 al 15 febbraio in Sicilia si è registrata "una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid: 5.384 per 100.000 abitanti". Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo report settimanale. Segnalata inoltre una diminuzione dei nuovi casi (-17,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (34,6%), mentre in terapia intensiva il 12,9% dei posti è occupato da pazienti Covid.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 77,3%, a fronte di una media italiana dell'82,4%, a cui aggiungere un ulteriore 4,1% (media Italia 2,9%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'80,2% (media italiana dell'85,7%). La popolazione della fascia 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 18,6% (media Italia 25,4%), a cui aggiungere un ulteriore 10,2% (media Italia 10,7%) solo con prima dose.

Il bollettino nazionale

Sono 57.890 i nuovi casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre sono stati registrati 320 decessi. I dati sono contenuti nel report odierno del ministero della Salute. Si allenta ancora la pressione sugli ospedali: -565 posti letto occupati nei reparti ordinari e -36 nelle aree ad alta intensità di cure. I tamponi processati sono 538.131 (ieri 555.080) con il tasso di positività stabile al 10,8%. Diminuiscono ancora anche gli attuali positivi: -41.905 per un totale di 1.438.208 italiani alle prese col virus.

I dati della fondazione Gimbe confermano il calo ormai consolidato dei contagi. Dal 9 al 15 febbraio i nuovi casi sono stati circa 440 mila, ovvero -32,3% rispetto alla settimana precedente. Un crollo imputabile sia al netto calo dei tamponi, pari al -27,8% nello stesso arco di tempo, sia alla ridotta circolazione virale che rimane ancora elevata, come documenta la stabilità del tasso di positività dei tamponi.

Si rivela invece un flop l'obbligo del vaccino per gli over 50. Nonostante l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale e dell'obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro in quella fascia d'età il numero di nuovi vaccinati contro il Covid scende ulteriormente, attestandosi a quota 27.103 (-43,8% negli ultimi sette giorni rispetto alla settimana precedente).

Covid: il bollettino di oggi giovedì 17 febbraio 2022