Coronavirus, in Sicilia 266 nuovi casi in 24 ore: nessun nuovo ingresso in terapia intensiva

Positivo il 2% dei 12.951 tamponi processati. Sono 250 i pazienti in ospedale non gravi (nove in meno rispetto a ieri). Dal bollettino diffuso dal ministero della Salute emerge inoltre che gli attuali positivi sull'Isola sono 7.727 con una diminuzione di 243 casi