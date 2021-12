Covid, altri 1.346 nuovi casi accertati in Sicilia: continuano a riempirsi gli ospedali

Nel giorno in cui i centri vaccinali si colorano e si animano con clown e principesse per accogliere i bambini da 5 a 11 anni che ricevono il vaccino anti Covid, i dati che arrivano dal ministero della Salute confermano che il virus continua la sua corsa. Sono 26.109 i casi registrati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, di questi 1.346 sono in Sicilia. I tamponi processati sono stati 31.607 con positività al 4,2% (ieri il tasso di positività, su oltre 31 mila tamponi, era del 4,4%).

I ricoverati con sintomi del virus nei reparti ordinari degli ospedali sono 460 (ieri 449) mentre altri 52 hanno bisogno delle cure della terapia intensiva (ieri 48) con sei nuovi ingressi. Complessivamente i posti letto occupati negli ospedali sono 512 (ieri 497). Arriva a quota 17.681 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare (ieri 17.022). Il totale degli attuali positivi è di 18.193 (ieri 17.519).

Il ministero indica anche 661 guariti (312.884 da inizio pandemia). Undici invece i decessi (7.318 da inizio emergenza), ma dalla Regione precisano che due sono da attribuire a ieri; otto al 14 e uno al 12 dicembre.

Catania, Messina e Palermo le province col maggiore incremento di casi: rispettivamente 268, 241 e 221. Seguono Trapani con 197; Caltanissetta 128; Ragusa 96; Siracusa 88; Agrigento 69 ed Enna 38.

Al via le vaccinazioni dei bambini

Sorrisi, giochi, prevenzione: l’apertura della vaccinazione pediatrica alla Fiera del Mediterraneo è stata colorata come una grande festa. Poco meno di un centinaio i piccoli dai 5 agli 11 anni portati all’hub per vaccinarsi. (L'articolo completo)

Complessivamente sono state 126 le vaccinazioni pediatriche somministrate oggi dall’Asp di Palermo nei sette centri individuati dall’Azienda in funzione ogni giorno dalle 10 alle 16. In locali dedicati, abbelliti con palloncini e piccoli giochi, sono stati accolti genitori e bimbi che hanno ricevute le prime dosi di siero. Il maggior numero di vaccinazioni si è registrato a Villa delle Ginestre a Palermo con 30 somministrazioni, 24 a Termini Imerese, 19 all’Hub di Misilmeri, 18 a Bagheria, 11 al Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, 9 a Cefalù, 8 a Cinisi e 7 all’Open Day Itinerante a Borgetto (qui è stato allestito un vero e proprio “Villaggio della Salute” sono state complessivamente 298 le prestazioni, delle quali 156 vaccinazioni anticovid. Ben 31 le prime dosi, mentre 10 le somministrazioni a domicilio. Effettuate anche 3 vaccinazioni antinfluenzali. Ottimo anche il riscontro per gli screening oncologici).

Portale in tilt e lunghe attese per il green pass

Giornata difficile per quanti stamani si sono sottoposti al tampone rapido in farmacia per ottenere il green pass base. In molti hanno dovuto aspettare anche un'ora per ottenere la certificazione. Il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Palermo: "Registrati 'blackout' nei momenti di picco. L'infrastruttura informatica è adeguata?" (L'articolo completo)

In 7 giorni oltre seimila nuovi casi in Sicilia

Sono stati 6.168 i nuovi casi registrati in Sicilia nella settimana appena trascorsa, tra il 6 ed il 12 dicembre, con una sensibile ripresa della crescita dell’incidenza sul territorio regionale, pari al 30 per cento rispetto alla settimana precedente. L’incidenza cumulativa settimanale si è attestata al valore di 127 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il rischio più elevato, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si è registrato nelle province di Caltanissetta (192,64/100.000 abitanti) e Messina (173,8). (L'articolo completo)

Vaccini in arrivo

Da oggi Sda recapiterà in Sicilia una nuova fornitura di vaccini anti Covid. Si tratta di 123.400 dosi Moderna, in consegna dal corriere espresso di Poste Italiane presso le farmacie ospedaliere dell’Isola a Palermo (30.500 fiale), Giarre (27.500), Milazzo (15.500), Agrigento (10.700), Erice Casa Santa (10.500), Siracusa (10.000), Ragusa (8.000), Caltanissetta (6.500), Enna (4.000) e Augusta (200).

Dall’inizio dell’anno Poste Italiane ha consegnato in provincia di Palermo oltre 600 mila dosi di vaccino. Per tutto il 2021 l’approvvigionamento non si è mai fermato; grazie ai 38 mezzi speciali di Sda, il corriere espresso del Gruppo, destinati esclusivamente a questo tipo di trasporto e attrezzati per l’occasione con celle frigorifere, sono stati consegnati anche oltre 100 milioni di kit vaccinali per la somministrazione dei vaccini a livello nazionale. In particolare, nella sola provincia di Palermo nel corso dell’anno sono state prenotate tramite il portale web circa 1 milione di dosi e ne sono state somministrate quasi 2 milioni. Tutto questo anche grazie ai 152 Atm Postamat presenti nella provincia e ai 470 portalettere in grado dieffettuare il servizio per i cittadini.

La situazione in Italia

Il bollettino registra 26.109 nuovi casi e 123 morti. Continua a salire in modo lento ma costante la pressione sugli ospedali: i ricoverati con sintomi aumentano di 29 unità (un dato piuttosto basso), più marcata purtroppo la crescita dei pazienti in terapia intensiva (+47).

All'orizzonte c'è la grande incognita della variante Omicron, molto più contagiosa del ceppo precedente e almeno parzialmente immunoevasiva. Secondo l'Ecdc la nuova mutazione diventerà prevalente in Europa entro i primi 2 mesi del 2022, ma in realtà Paesi che eseguono molti sequenziamenti come il Regno Unito e la Danimarca stanno vedendo velocemente Omicron prendere il sopravvento su Delta.