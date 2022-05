Coronavirus, in Sicilia altri 1.837 casi e 3 morti: in calo i ricoveri ordinari

Calano i ricoveri ordinari, ma non quelli in terapia intensiva e il tasso di positività scende ai minimi da diversi mesi. E' quanto emerge dal bollettino diramato oggi dal ministero della Salute, che ha censito 1.837 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 15.524 tamponi processati. Il tasso di positività passa così dal 15% di ieri all'11,6% di oggi. I morti sono stati 3 e il numero dei siciliani vittime del Covid sale a 10.763.

Gli attuali positivi sono 95.867 con un incremento di 433 casi. I guariti sono 1.965 mentre le vittime sono 3 e portano il totale dei decessi a 10.766. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 670, così suddivisi: 632 nei reparti ordinari (-18 in meno rispetto al giorno precedente) e 38 in terapia intensiva (+2).

A livello provinciale, sono stati registrati 461 casi a Palermo, 479 a Catania, 585 a Messina, 226 a Siracusa, 171 a Ragusa, 185 a Trapani, 161 ad Agrigento, 111 a Caltanissetta e 22 a Enna. La Regione Siciliana ha comunicato al ministero che sul numero complessivo dei casi confermati oggi, 297 sono relativi a giorni precedenti al 13 maggio.

La situazione in Italia

A livello nazionale, sono 27.162 i nuovi casi di Covid, a fronte di 194.577 tamponi effettuati su un totale di 217.853.667 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 62 i decessi (il 14 maggio 91) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 165.244. Con quelli di oggi diventano 17.057.873 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 998.118 (-2.670), 990.239 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 7.532 di cui 347 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 15.894.511 con un incremento di 30.334 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (3.399), poi Campania (3.330), Veneto (2.428), Lazio (2.943) e Emilia-Romagna (2.528).