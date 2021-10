In Sicilia scendono sotto quota 10 mila i positivi al Covid, continua il calo dei ricoveri

Scendono sotto quota diecimila le persone che in Sicilia ad oggi hanno il Covid. Gli attuali positivi per la precisione sono 9.289 (-747 rispetto a ieri). Secondo il bollettino odierno inoltre sono 299 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore su 17.276 tamponi (tasso di posività dell'1,7%). I numeri mostrati nelle tabelle sono in realtà un po' diversi, questo perché la Regione precisa che tra i tamponi molecolari comunicati in data odierna 16 sono relativi al mese di settembre 2021 mentre tra i nuovi positivi comunicati 5 sono relativi sempre a settembre. La sostanza insomma non cambia. Tra i 6 decessi comunicati invece uno è riferito a ieri, due a lunedì scorso, uno a domenica mentre due al 5 ottobre.

Mentre continua la discesa dei ricoverati che restano 314 nei reparti ordinari (-26 rispetto a ieri) e 41 (+2) in terapia intensiva, dove si registrano quattro nuovi ingressi. I guariti invece sono 1.045. Per quanto riguarda le province invece sono 43 i nuovi casi a Palermo, 127 a Catania, 12 a Messina, 38 a Siracusa, 8 a Trapani, 22 a Ragusa, 12 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 11 a Enna.

Il Covid in Italia

Oggi si registrano 2.772 nuovi contagi (su quasi 279mila tamponi) e altri 37 morti. Ieri i nuovi casi erano 2.994, con 49 altri morti, secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute. Il tasso di positività risale all'1% (ieri 0,8%). Le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 131.421. I ricoveri ordinari sono 2.552 (113 in meno rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 367 (tre in meno, con 19 ingressi del giorno: ieri erano stati 21).

"Penso che siamo in una fase diversa rispetto ai mesi precedenti. Siamo ancora dentro la pandemia, non dobbiamo pensare che sia chiusa, dobbiamo avere ancora un atteggiamento di prudenza e cautela ma è evidente che siamo in una fase diversa, in primis grazie alla campagna vaccinale", ha detto oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, ricordando che l'80% delle persone vaccinabili ha completato il ciclo vaccinale e l'85% ha già una prima dose.

Intanto si continua a discutere dell'obbligo del green pass, in vigore da venerdì 15 per i lavoratori del pubblico e del privato. Sono ancora milioni i lavoratori italiani senza vaccino e infuria lo scontro politico, con il ministro del Lavoro Andrea Orlando che ribadisce la contrarietà ai tamponi gratuiti: "Far diventare il tampone gratuito significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato".

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 13 ottobre

Attualmente positivi: 80.451

Deceduti: 131.421 (+37)

Dimessi/Guariti: 4.495.215 (+4.827)

Ricoverati: 2.919 (-116)

di cui in Terapia Intensiva: 367 (-3)

Tamponi: 96.040.177 (+278.945)

Totale casi: 4.707.087 (+2.772, +0,06%)