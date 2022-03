Covid, in Sicilia poco meno di 5 mila casi: tasso di positività resta alto (16%)

Sono 4.803, su 29.752 tamponi processati, i nuovi casi Covid in Sicilia. Dai numeri comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute emerge quindi che il tasso di positività nelle ultime 24 ore è sceso dal 17,2% al 16,1%. In aumento invece gli attuali positivi: sono 228.192 (+3.870). Nove i morti: nel report odierno però viene puntualizzato che solo un decesso risale a sabato, 7 a venerdì scorso e uno a giovedì. Il totale delle vittime sale a 9.737, crollano i guariti (sono 2.118, ieri erano oltre 5 mila).

Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti non gravi sono 829 (uno in più di ieri). In terapia intensiva invece al momento si trovano 66 pazienti (due in meno di ieri), con sei nuovi ingressi. Sono 227.297 i pazienti in isolamento domiciliare. I casi per provincia sono così distribuiti: Palermo con 1.581 casi (ieri erano 1.762), Catania 671, Messina 1.321, Siracusa 374, Ragusa 542, Trapani 565, Caltanissetta 265, Agrigento 605, Enna 73. Il totale fa 5.997 perché 1.194 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti al 12 marzo, anche se non è chiaro su quali province sono stati caricati.

La situazione nel resto d'Italia

Sono 48.886 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, quando ieri erano stati 53.825 e domenica scorsa 35.057. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 330.028 (ieri 417.777) con un tasso di positività ancora in crescita, dal 12,9 di ieri al 14,8% di oggi. I decessi sono 86 (ieri 133), le vittime totali dall'inizio della pandemia 156.868.

Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità, l'indice Rt medio dei casi sintomatici è in aumento rispetto alla settimana precedente, allo 0,83 (nel periodo tra il 16 febbraio e l'1 marzo), ma rimane ancora sotto la soglia epidemica (pari al valore 1). Ieri 58.825 nuovi casi e 133 decessi, con un tasso di positività al 12,9%.

I numeri del bollettino di oggi

Nuovi casi: 48.886

Tamponi (antigenici e molecolari): 330.028

Decessi: 86

Ricoverati con sintomi: 8.240

Ricoverati in Terapia Intensiva: 516

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 41

Attualmente positivi: 999.504

Totale casi: 13.373.207

Totale deceduti: 156.868