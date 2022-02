Covid in Sicilia, impennata di guariti: in calo per il secondo giorno di fila gli attuali positivi

Per il secondo giorno di fila, dopo un lungo periodo di aumento, scende il numero degli attuali positivi al coronavirus in Sicilia: 845 in meno rispetto a ieri, per un totale di 274.873. Un dao confortante dovuto agli 8.389 guariti delle ultime 24 ore, probabilmente frutto di un ricalcolo dopo settimane in cui nell'Isola la cifra chi usciva dalla malattia era sempre esigua rispetto alla media nazionale. Sono 7.194 invece i nuovi contagi Covid su 47.519 tamponi con tasso di positività al 15,1%, leggermente in crescita rispetto al giorno precedente. Sono 25 i morti nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. La Regione precisa però che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi 375 sono relativi a giorni precedenti al 7 febbraio, di cui 352 il 6, 7 il 5, 4 il 4 e che inoltre i decessi sono avvenuti: 6 il 9 febbraio, 14 l'8, 1 il 7, 2 il 6 e 2 il 5.

Diminuiscono anche i ricoverati in ospedale: nei reparti ordinari ci sono 1.356 persone (-13), mentre in terapia intensiva resta stabile il numero di 115 pazienti, con 8 nuovi ingressi. Sono 273.402 le persone con il Covid in isolamento a casa. Ecco la mappa dei nuovi contagi per provincia: Palermo (1.319); Catania (1.422); Messina (1.828); Siracusa (785); Ragusa (575); Trapani (582); Agrigento (458); Caltanissetta (473) ed Enna (127).

Il Covid in Italia

Ampliando l'orizzonte a tutto il Paese, il bollettino nazionale di oggi giovedì 10 febbraio 2022 fa registrare 75.861 nuovi casi su 683.715 tamponi (antigenici e molecolari) con un tasso di positività dell'11,1%. Resta purtroppo alto il numero delle vittime: 325 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 150.221 deceduti dall'inizio della pandemia. Di nuovo in calo gli ospedalizzati. Scendono sia i ricoverati con sintomi (-578, per un totale di 17.354 pazienti), che le terapie intensive (-28). Gli attualmente positivi sono ancora più di 1,8 milioni (-61.351).

