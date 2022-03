Covid, tornano a salire i nuovi casi in Sicilia: seconda regione per numero di contagi, 33 i morti

Contagi Covid di nuovo in rialzo in Sicilia: sono 4.762 i casi individuati nelle ultime 24 ore su 34.268 tamponi, con un tasso di positività del 13%. L'Isola dopo la Lombardia è la seconda regione per numero di nuovi contagi. In ospedale ci sono 1.039 persone ricoverate nei reparti non gravi (-10), mentre in terapia intensiva - dove si registrano ben 14 nuovi ingressi - ci sono 72 pazienti (+6). I decessi sono 33: di cui 25 riferiti agli ultimi tre giorni, e gli altri 8 risalenti ai giorni precedenti.

I guariti sono 3.807, così gli attuali positivi diventano 229.679 (+1.433). Questa la ripartizione dei casi per provincia: Palermo 1.232 casi, Catania 849, Messina 613, Siracusa 686, Trapani 331, Ragusa 460, Caltanissetta 247, Agrigento 683, Enna 172. La Regione precisa che nel computo dei contagi per provincia sono stati inseriti 440 casi relativi a giorni precedenti al 28 febbraio.

Il Covid in Italia

Sono 46.631 i nuovi casi di coronavirus e 233 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 530.858 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari all'8,8%, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 708 in totale, 6 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 10.456 in totale e 395 in meno di ieri.