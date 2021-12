Covid, più di 700 nuovi casi in Sicilia: boom di terze dosi di vaccino

Nuovi casi in leggero aumento rispetto a ieri ma situazione stabile negli ospedali. Questo quanto emerge dal bollettino odierno sull'emergenza Covid diramato dal ministero della Salute. I nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore sono 729 su 27.940 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,6%. Restano bassi i casi in provincia di Palermo (49) - quella col più alto tasso di vaccinati nell'Isola - mentre sono quelle di Messina e Catania le zone dove si registrano più contagi, 196 e 195.

Nessuna variazione negli ospedali, dove i ricoverati nei reparti ordinari sono 308 (come ieri) e 43 in terapia intensiva (+1) con 2 nuovi ingressi. Sono 628 i guariti, mentre gli attuali positivi diventano 12.637 (+92). Nove i decessi comunicati oggi, che si riferiscono: 3 a ieri, 3 al 29 novembre, 1 al 28, 1 al 26 e 1 al 28 ottobre. La mappa dei contagi per provincia: Siracusa 104, Trapani 64, Ragusa 29, Caltanissetta 37, Agrigento 31, Enna 24.

Bollettino settimanale: contagi in aumento ma boom delle terze dosi

Per la quinta settimana consecutiva prosegue la crescita della curva epidemica regionale. L’incidenza, nella settimana 22-28 novembre, ha mostrato un aumento di 839 nuovi casi raggiungendo il valore di 96/100.000 abitanti (+ 21,9% % rispetto alla settimana precedente). Le province con i numeri più elevati restano Messina (135/100.000 abitanti, dato più alto del 35% rispetto alla media), Catania (133/100.000 abitanti, 33% in più rispetto alla media) e Siracusa (109/100.000, oltre il 9% in più rispetto alla media). Queste tre province, da sole, rappresentano oltre la metà (57%) dei nuovi casi registrati nell'Isola.

Confermato il trend della settimana scorsa, che vede tra i soggetti più colpiti dal virus quelli appartenenti alle fasce d’età scolare, e in particolare i ragazzi tra 11 e 13 anni (con un'incidenza 2,4 volte più alta rispetto alla media), tra i 6 e i 10 anni (23% di rischio in più) e tra i 3 e i 5 anni. Nonostante siano aumentati i contagi, però, continuano a calare le ospedalizzazioni (151), che riguardano prevalentemente soggetti non vaccinati o con ciclo di vaccinazione incompleto. Resta stabile la letalità. Sul fronte della vaccinazione, nella settimana 24-30 novembre, si è registrato un boom delle terze dosi (+81,76% rispetto alla settimana precedente) e un incremento delle prime dosi (+30,81% rispetto alla settimana precedente). Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 345.117.

Il Covid in Italia

Sono 15.085 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Sono invece 103 i decessi in più rispetto a ieri secondo i dati aggiornati del ministero della Salute e della Protezione civile.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 1 dicembre 2021

Attualmente positivi: 199.783

Deceduti: 133.931 (+103)

Dimessi/Guariti: 4.709.906 (+9.457)

Ricoverati: 5.934 (+24)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 686 (+3)

Tamponi: 119.905.510 (+573.775)

Totale casi: 5.043.620 (+15.085, +0,3%)