Il Covid corre veloce e i contagi aumentano, Musumeci: "Se necessario pronto a dichiarare zone rosse"

"Abbiamo già fatto quello che dovevamo fare per contenere il virus. Abbiamo dichiarato alcune zone arancioni e non ho difficoltà a dichiarare zone rosse qualora fosse necessario. L'obiettivo è quello di neutralizzare i focolai Covid". E' netto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ospite del Tgr Rai Sicilia. "Presto andremo in zona gialla - ha aggiunto Musumeci -, come la stragrande maggioranza delle regioni italiane, ma sarà un fatto più che fisiologico. Secondo gli esperti nelle prossime settimane dovrebbe registrarsi un calo".

La zona gialla è una certezza, visto il numero dei contagi e le percentuali di ricoveri sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva. "Il virus ci condanna a convivere e sarà una convivenza che durerà forse ancora per qualche anno - ammette Musumeci - ma nel frattempo le nostre strutture commerciali ed economiche continuano a lavorare e non devono mai chiudere".