Boom di casi Covid tra alunni e docenti, chiuse tre scuole a Carini

Cancelli chiusi e lezioni a distanza per gli allievi di tre plessi dell'istituto comprensivo Guttuso di Carini per casi Covid. Venticinque i casi di positività accertati tra docenti e allievi. Un numero che ha fatto scattare le misure di contenimento.

Dopo la comunicazione del commissario Covid di Palermo di un aumento dell'incidenza, il sindaco ha deciso la chiusura della sede centrale di via Ischia, del plesso Vanni Pucci e di quello Bivio Foresta. "Ho anche disposto la sanificazione dei locali - spiega Monteleone - a opera dell’ufficio comunale igiene ambientale. I contagiati sono quasi tutti asintomatici e si stanno adottando i provvedimenti necessari per garantire la salute e la sicurezza sanitaria. Nei prossimi giorni l’Usca sarà presso la palestra del plesso di via Ischia per eseguire uno screening generale di tutti gli alunni dell’istituto".