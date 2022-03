Covid, il bollettino: Palermo supera i 200 mila casi dall'inizio della pandemia

Sono altri 5.497 i nuovi contagiati individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore (31 in più rispetto a ieri). I casi sono stati individuati su 33.961 tamponi processati (389 meno di ieri) col tasso di positività che resta fermo al 16%. Stabile anche il numero dei posti letto occupati negli ospedali, dove i ricoverati con sintomi Covid sono 868 (-1 rispetto a ieri) e in terapia intensiva 65 pazienti (+1). Sono 3 invece i nuovi ingressi in area critica (-2). Intanto Palermo supera supera i 200 mila contagi dall'inizio della pandemia.

Sono invece altri 25 i decessi comunicati dalla Regione e si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Al momento in isolamento domiciliare si trovano 222.739 persone, mentre il totale degli attualmente positivi in Sicilia ammonta a 223.672. Dall'inizio della pandemia, nell'Isola, hanno perso la vita 9.721 persone.

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione (tra parentesi i nuovi contagi): Palermo: 200.521 (1.697), Catania: 191.465 (922), Messina: 110.232 (855), Siracusa: 79.720 (521), Ragusa: 62.502 (521), Trapani: 61.482 (721), Agrigento: 60.930 (830), Caltanissetta: 52.805 (321), Enna: 24.876 (268). Il totale dei nuovi casi in realtà fa 6.656 perché 1.159 casi - precisa la Regione - sono riferiti a giorni precedenti al 10 marzo, anche se non è chiaro su quali province siano stati caricati.

Il bollettino Coronavirus in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia fa registrare 53.127 nuovi casi su 425.638 tamponi (antigenici e molecolari) con un tasso di positività del 12,5%. Continuano dunque a salire i contagi: tra lunedì e venerdì sono state notificate 238.114 diagnosi di Sars-Cov-2 contro le 180.636 della settimana precedente. Si assiste invece a una flessione degli ospedalizzati. I ricoverati con sintomi sono 8.274 (-140), i pazienti in terapia intensiva 527 (-18). Gli ingressi del giorno nei reparti di area critica sono stati invece 35. Nelle ultime 24 ore ci sono stati purtroppo 156 decessi per Covid.

Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia dell'Iss l'Rt medio dei casi sintomatici è in aumento rispetto alla settimana precedente, allo 0,83 (nel periodo tra il 16 febbraio e l'1 marzo), ma rimane ancora sotto la soglia epidemica (pari al valore 1).

