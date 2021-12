Tre consiglieri comunali positivi al Covid: domani Sala delle Lapidi si riunirà online

La seduta di Consiglio comunale prevista domani alle 11 si svolgerà in video conferenza. Lo ha deciso il presidente Totò Orlando, che ha comunicato la notizia con una mail inoltrata a tutti gli esponenti di Sala delle Lapidi.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della positività al Covid di alcuni consiglieri comunali. Ai casi già accertati di Milena Gentile (Pd) e Fabrizio Ferrara (Fratelli d'Italia), si è aggiunto oggi pomeriggio un terzo tampone positivo: quello del capogruppo di Italia Viva Dario Chinnici.

L’esponente renziano, al momento asintomatico e in buone condizioni di salute, era presente alla seduta di questa mattina convocata per trattare il Pef Tari 2021. Motivo per cui è stata stoppata la prosecuzione dei lavori prevista per le 17 e il Consiglio è stato aggiornato domani in modalità telematica.