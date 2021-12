Covid, terza dose al personale della polizia municipale: allestita sala al comando dei vigili

“Questa mattina mi sono recato al comando della polizia municipale di via Ugo La Malfa dove, d’intesa con il commissario Costa e con il comandante Messina, è stata attrezzata una sala ad hoc per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid 19 al personale della Pm". Lo dichiara il vicesindaco Fabio Giambrone, che aggiunge: "Esprimo il mio apprezzamento per i medici e per tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa".

"Un'altra importante conferma dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale a tutela della salute pubblica e di quella del personale comunale - dice Giambrone -. Come ho più volte detto, fare il vaccino è una scelta di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri".