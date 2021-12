Code chilometriche alla Casa del Sole: ma in oltre 7 ore effettuati solo 203 tamponi

Sono stati complessivamente 453 i tamponi rapidi effettuati oggi dall’Asp di Palermo nei primi due Drive In organizzati alla Casa del Sole di via Sarullo ed in via Monsignor Mercurio a Partinico. Alto il numero dei positivi: 83 persone, tutte sottoposte successivamente al tampone molecolare.

Il servizio, gratuito per i possessori di Green Pass post vaccinazione, è andato oltre le 7 ore preventivate facendo registrare 203 tamponi e 26 positivi alla Casa del Sole e 250 tamponi e 57 positivi a Partinico. Alla Casa del Sole - dove per tutta la mattina si sono registrate code chilometriche di auto - altre 44 persone che si trovavano in macchina con i 26 risultati positivi al tampone rapido, sono state sottoposte al molecolare.

L’attività dei due Drive In proseguirà con regolarità, sette giorni su sette, dalle ore 9 alle 16, a partire da domenica 2 gennaio. Dalla prossima settimana l’Asp di Palermo metterà a disposizione degli utenti altri Drive In in provincia.