Covid, sono 2.288 i nuovi contagi in un giorno: ma cala ancora il numero dei ricoverati

Sono 2.288 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 16.929 tamponi processati, secondo il bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 13,5% dal 15,6% di ieri. Nove i morti nel report di oggi, anche se la Regione precisa che un decesso risale a ieri e altri 8 al 6 maggio. Continua calare il numero dei ricoverati nei reparti ordinari: sono 714 (-9 rispetto a ieri). Mentre sono due i pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 40, con tre ingressi nell'ultima giornata. Ad oggi sono attualmente positivi nell'Isola 113.164 persone, dei quali 112.410 in isolamento domiciliare. Sono 2.299 i guariti in un giorno.

I dati a Palermo e nelle altre province

Il totale dei nuovi casi, visto il disallineamento tra il dato di giornata e la somma dei nuovi contagi delle singole province, in realtà fa 2.712 perché 424, precisa la Regione, sono riferiti a giorni precedenti al 7 maggio. Stando ai dati raccolti dalla Protezione civile è questa la distribuzione dei nuovi casi nell'Isola (tra parentesi il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia): 573 a Palermo (272.456), 537 a Catania (236.916), 528 a Messina (163.832), 240 a Siracusa (103.622), 213 a Ragusa (82.729), 146 a Caltanissetta (68.188), 216 ad Agrigento (89.834), 30 a Enna (32.858) e 229 a Trapani (88.222).

Il Covid in Italia

Ecco i dati relativi al Coronavirus di tutto il Paese, resi noti oggi dal ministero della Salute