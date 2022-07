Covid, contagi ancora in aumento a Palermo: registrati quasi 3 mila casi in un giorno

In Sicilia sono 8.920 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 36.964 tamponi processati. E' quello che rivela il bollettino di oggi (il giorno precedente i nuovi positivi erano 9.993) diffuso dal ministero della Salute. Alla luce di questi numeri il tasso di positività scende al 24% il giorno precedente era al 33,5%. A livello provinciale a Palermo e provincia si sono registrati 2.970 casi.

La Sicilia è sempre al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 113.765 con un aumento di 8.126 casi. I guariti sono 3.027 mentre 4 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.249. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 963, anche oggi 22 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 36, due in meno rispetto al giorno prima.



Il bollettino settimanale

Intanto nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio in Sicilia si registra ancora un incremento delle nuove infezioni, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. E' quello che rivela il bollettino settimanale a cura del Dipartimento Asoe e diffuso dalla Regione. L’incidenza di nuovi positivi è pari a 47.430 (+43.54%), con un valore cumulativo di 987.82 su 100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (1071 su 100.000 abitanti), Catania (1065 su 100.000), Palermo (1059 su 100.000) e Messina (1055/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e di 69 anni (1148 su 100.000) e tra i 45 e i 59 anni (1115 su 100.000).

Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Circa la metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. Si conferma pertanto, anche nella settimana di monitoraggio appena trascorsa, una situazione epidemica acuta, con un’incidenza ancora elevata ma un'ospedalizzazione in proporzione più contenuta.

L’epidemia rimane in una fase delicata con un livello significativo di diffusione virale ed una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni, ma più contenuta rispetto ai periodi precedenti, in parte spiegata dal riscontro occasionale di positività concomitante al ricovero. Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati riportati fanno riferimento alla settimana dal 29 giugno al 5 luglio. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,25% mentre hanno completato il ciclo primario 72.310 bambini, pari al 23,46%.

Gli over 12 vaccinati con una dose si attestano al 90,60%. Ha completato il ciclo primario l’89,31% del target regionale. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.742.982 pari al 72,34% degli aventi diritto. Risultano ancora 1.048.804 aventi diritto alla somministrazione booster che non hanno ricevuto la la dose.

Dalla Regione fanno sapere: "Dal primo marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose agli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile la somministrazione della quarta dose è stata estesa agli over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra i 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità che hanno ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da Covid. Dal primo marzo sono state effettuate complessivamente 37.570 somministrazioni di quarta dose di cui 27.020 a soggetti over 80".