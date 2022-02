In calo il numero di ricoverati in Sicilia con sintomi Covid: 66 in meno in un giorno

Sono ben 66 in meno rispetto a ieri le persone ricoverate con sintomi Covid negli ospedali siciliani. E' uno dei dati più importanti che viene fuori dal bollettino sulla situazione Coronavirus appena diramato dal ministero della Salute. I nuovi casi che emergono oggi in Sicilia sono invece 3.358, ovvero 122 in meno di ieri quando erano stati 3.480. I contagi di oggi sono saltati fuori grazie ai 30.373 tamponi processati: il tasso di positività rimane ancorato dunque all'11%.

Come accennato dunque continua il trend che vede in calo il numero di ricoverati: nei reparti ordinari infatti sono 66 in meno di ieri (totale 1.046, ieri 1.112), mentre in terapia intensiva sono 77 (+2) con 9 nuovi ingressi (-4). I decessi sono 29 e si riferiscono tutti ai giorni scorsi (soltanto uno è stato attribuito a ieri). "Inoltre - dicono dalla Regione - dei casi confermati comunicati oggi, ben 995 sono relativi a giorni precedenti al 25 febbraio".

I guariti di oggi sono ben 5.649. Al momento in isolamento domiciliare si trovano 228.716 persone. Il totale delle persone che sono attualmente positive ammonta a 229.839 persone. Ecco invece i nuovi contagiati provincia per provincia: 1.154 a Palermo, 805 a Messina, 678 a Catania, 406 a Siracusa, 364 ad Agrigento, 317 a Ragusa, 306 a Trapani, 203 a Caltanissetta, 120 a Enna.

Il Covid in Italia

Sono 434.077 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari all'8,8%, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Calano i pazienti in terapia intensiva, 763 in totale e 36 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 11.103 e 603 in meno di ieri, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio da Coronavirus.